Премьер-министр Эфиопии почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 27 февраля 2026 11:05 (UTC +04:00)
Премьер-министр Эфиопии почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 февраля находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле возложены свежие цветы.

Также были возложены цветы к могилам выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

