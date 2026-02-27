WUF13 станет стратегической платформой для представления опыта Азербайджана - Гюльшан Рзаева

БАКУ/Trend/ - WUF13 - очередная стратегическая платформа, на которой Азербайджан сможет представить свой опыт.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель национального координатора WUF13, заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Гюльшан Рзаева на пресс-конференции, посвященной подготовке к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, города в положительном смысле вносят вклад в борьбу с изменением климата.

"На глобальном уровне будут представлены вызовы в сфере градостроительства, опыт стран и практические решения. В период усиления урбанизации в центре внимания находится обеспечение населения жильем.

Согласно прогнозам ООН, в мире 3 миллиарда человек испытывают трудности с обеспечением жильем. WUF13 является для Азербайджана очередной стратегической платформой. Благодаря этой платформе у нас появится возможность представить опыт нашей страны, который может служить моделью. Приглашения направлены государствам-членам ООН. В то же время важно и участие на местном уровне», - отметила она.

Гюльшен Рзаева также высказалась о стратегическом значении WUF13 для Азербайджана, об объявлении 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры", об ожиданиях от WUF13 и его международном влиянии, а также о вопросах национальной подготовки к мероприятию.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.