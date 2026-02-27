Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Эфиопии

Политика Материалы 27 февраля 2026 10:27 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - 27 февраля состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда Али.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Премьер-министра Эфиопии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и Первую леди Зинаш Таячеу.

Начальник почетного караула отдал рапорт Премьер-министру Эфиопии.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Демократической Республики Эфиопия и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

В заключение было сделано официальное фото.

