В Азербайджане вырос рынок страхования имущества

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджане было собрано 25,995 миллиона манатов страховых взносов по страхованию имущества.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 493 тысячи манатов или 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде выплаты по страхованию имущества снизились на 762 тысячи манатов или 22,3% и составили 2,649 миллиона манатов.

Так, из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке страхования имущества в январе текущего года, клиентам было возвращено 10,2 маната.

Следует отметить, что в январе текущего года 16 страховых компаний, работающих в Азербайджане, собрали страховые взносы на сумму 156,604 миллиона манатов.

По информации, это на 7,054 миллиона манатов или 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период составил 62,012 миллиона манатов, что на 14,389 миллиона манатов или 30,2% больше, чем годом ранее.

