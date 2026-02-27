Пассажиропоток в аэропортах Ирана сократился

БАКУ/Trend/ - За первые 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) пассажиропоток через аэропорты Ирана снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.
Согласно статистике, за 10 месяцев через аэропорты Ирана было перевезено 30,4 миллиона пассажиров.
В то время как за аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 33,8 миллиона пассажиров.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года)
|
Прошлый иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года)
|
Изменение процента
|
1-й месяц (с 21 марта по 20 апреля)
|
3 632 394
|
2 882 662
|
2%
|
2-й месяц (с 21 апреля по 21 мая)
|
3 554 913
|
3 521 747
|
5%
|
3-й месяц (с 22 мая по 21 июня)
|
2 527 781
|
3 529 814
|
-28%
|
4-й месяц (с 22 июня по 22 июля)
|
929 951
|
3 406 564
|
-73%
|
5-й месяц (с 23 июля по 22 августа)
|
2 685 834
|
3 280 602
|
-18%
|
6-й месяц (с 23 августа по 22 сентября)
|
3 544 630
|
3 585 773
|
-1%
|
7-й месяц (с 23 сентября по 22 октября)
|
3 527 181
|
3 000 122
|
18%
|
с 23 октября по 21 ноября
|
3 659 494
|
3 280 080
|
12%
|
с 22 ноября по 21 декабря
|
3 437 300
|
3 418 565
|
1%
|
с 22 декабря по 20 января
|
2 922 803
|
3 387 508
|
-14%
|
Итого
|
30 421 981
|
33 831 017
|
-10%
Согласно статистике, за 9 месяцев наибольшее количество пассажиров перевезено через аэропорты Ирана: 8,47 миллиона пассажиров через аэропорт Мехрабад в Тегеране, 6,25 миллиона - через аэропорт Мешхед и 1,76 миллиона - через аэропорт Шираз.
Кроме того, в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через аэропорты Ирана было перевезено 35,6 миллиона пассажиров. Пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).
Стоит отметить, что в Иране действует 57 гражданских активных аэропортов, из которых 14 являются международными. В среднем через аэропорты Ирана ежегодно перевозится около 30 миллионов пассажиров.