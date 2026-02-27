Пассажиропоток в аэропортах Ирана сократился

БАКУ/Trend/ - За первые 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) пассажиропоток через аэропорты Ирана снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.

Согласно статистике, за 10 месяцев через аэропорты Ирана было перевезено 30,4 миллиона пассажиров.

В то время как за аналогичный период прошлого года через аэропорты Ирана было перевезено 33,8 миллиона пассажиров.

Месяц Текущий иранский год (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) Прошлый иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) Изменение процента 1-й месяц (с 21 марта по 20 апреля) 3 632 394 2 882 662 2% 2-й месяц (с 21 апреля по 21 мая) 3 554 913 3 521 747 5% 3-й месяц (с 22 мая по 21 июня) 2 527 781 3 529 814 -28% 4-й месяц (с 22 июня по 22 июля) 929 951 3 406 564 -73% 5-й месяц (с 23 июля по 22 августа) 2 685 834 3 280 602 -18% 6-й месяц (с 23 августа по 22 сентября) 3 544 630 3 585 773 -1% 7-й месяц (с 23 сентября по 22 октября) 3 527 181 3 000 122 18% с 23 октября по 21 ноября 3 659 494 3 280 080 12% с 22 ноября по 21 декабря 3 437 300 3 418 565 1% с 22 декабря по 20 января 2 922 803 3 387 508 -14% Итого 30 421 981 33 831 017 -10%

Согласно статистике, за 9 месяцев наибольшее количество пассажиров перевезено через аэропорты Ирана: 8,47 миллиона пассажиров через аэропорт Мехрабад в Тегеране, 6,25 миллиона - через аэропорт Мешхед и 1,76 миллиона - через аэропорт Шираз.

Кроме того, в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через аэропорты Ирана было перевезено 35,6 миллиона пассажиров. Пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).

Стоит отметить, что в Иране действует 57 гражданских активных аэропортов, из которых 14 являются международными. В среднем через аэропорты Ирана ежегодно перевозится около 30 миллионов пассажиров.