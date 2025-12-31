Турецкие клубы обратились с просьбой о переносе матча Суперкубка по футболу

БАКУ /Trend/ - Турецкие клубы «Галатасарай» и «Трабзонспор» официально обратились в Турецкую футбольную федерацию с просьбой перенести дату полуфинального матча Суперкубка, запланированного на 5 января.

Как передает Trend, в письме, направленном в федерацию, оба клуба заявили, что проведение матча в нынешние сроки затруднительно. В качестве основных причин они назвали напряженный график игр, неблагоприятные погодные условия, ожидаемые в зимний сезон, и физическое состояние команд.

В обращении отмечается, что в нынешних условиях становится сложно организовать матч на любом уровне, как с точки зрения спортивного качества, так и безопасности, и поэтому целесообразно перенести матч на более подходящую дату.

Ожидается, что Турецкая футбольная федерация примет окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни. После принятия решения станет известно, будут ли внесены какие-либо изменения в расписание полуфиналов Суперкубка.