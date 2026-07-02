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Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)

Стиль Новость 2 июля 2026 16:56 (UTC +04:00)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках проекта «Модный показ в музее ковра: Узоры времени» (Xalça Muzeyi Fashion Show: Zamanın naxışları) состоялся показ новой коллекции заслуженного деятеля искусств, художника-модельера и доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фахрии Халафовой, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Представленная коллекция объединила десять образов, вдохновленных богатым наследием азербайджанского коврового искусства. В своих работах дизайнер использовала традиционные ковровые орнаменты, уделив особое внимание одному из самых узнаваемых национальных символов - орнаменту бута. Финальным акцентом показа стал созданный Фахрией Халафовой авторский ковровый орнамент цветка харыбюльбюль.

"В новой коллекции я использовала ковровые орнаменты, вдохновившись коврами, которые экспонируются в Музее ковра. Как всегда, особое место в моей коллекции занимает любимый национальный орнамент - бута. В финале показа я представила совершенно новый орнамент - цветок харыбюльбюль в ковровой интерпретации. Это произошло впервые — я создала новый авторский орнамент. Я работала над ним очень тщательно и с большой душой. В какой-то момент этот образ словно возник у меня перед глазами. Финальный образ моей коллекции завершает именно этот орнамент - на верхней части наряда расположен крупный орнамент цветка харыбюльбюль. Это очень символично, потому что цветок харыбюльбюль стал символом нашей Победы. Черпая вдохновение в этом цветке, можно создавать прекрасные текстильные принты. Именно такой принт я представила в своей предыдущей коллекции. Сначала я создала цветочный принт с изображением харыбюльбюль, а сегодня представила ковровый орнамент этого цветка", - сказала в интервью Trend Фахрия Халафова.

Проект "Модный показ в музее ковра: Узоры времени" посвящен представлению богатого национально-культурного наследия Азербайджана языком современной моды и объединил на одной творческой площадке ведущих и молодых дизайнеров страны. Одним из главных источников вдохновения для участников стало творческое наследие выдающегося ученого, художника и исследователя коврового искусства Лятифа Керимова, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В своих коллекциях дизайнеры представили современную интерпретацию традиционных ковровых мотивов, орнаментов и цветовых решений. Проект направлен на популяризацию азербайджанского ковроткачества, сохранение национального культурного наследия и его передачу будущим поколениям.

Художник-модельер, высоко оценив представленные коллекции в рамках проекта, подчеркнула важность развития этномоды.

"Сегодня этномода - это особое направление в мировой индустрии моды, которое пользуется большим уважением, ведь создавать наряды в этническом стиле совсем непросто. Не каждый дизайнер способен работать в этом направлении. Но мы родились в Азербайджане, живем здесь и с самого детства впитали богатство нашей культуры. Поэтому сегодня я, как дизайнер и эксперт в области моды, посмотрев все коллекции, испытываю огромную радость и гордость за то, что у нас есть такие талантливые дизайнеры. Все вместе, плечом к плечу, мы реализовали этот замечательный проект. Поэтому от имени всех нас я выражаю искреннюю благодарность директору музея Амине Меликовой за эту прекрасную идею, а также всем, кто принимал участие в реализации проекта и его успешном воплощении", - добавила Фахрия Халафова.

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Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)
Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством (ФОТО)

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