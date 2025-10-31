Обсуждены новые вызовы в банковском секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обсуждены последние тенденции и новые вызовы в банковском секторе Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров провел встречу с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

В рамках встречи были обсуждены итоги деятельности банковского сектора за третий квартал текущего года, последние тенденции и новые вызовы в секторе.

Также была представлена ​​информация о стратегических целях в области регулирования и надзора в банковском секторе на предстоящий период, состоялся обмен мнениями по другим вопросам повестки дня сектора.

