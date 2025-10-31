Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждены приоритеты развития финтех-сектора в Азербайджане

Экономика Материалы 31 октября 2025 18:28 (UTC +04:00)
Обсуждены приоритеты развития финтех-сектора в Азербайджане
Фото: Центральный банк Азербайджана

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждены тенденции, наблюдаемые в финтех-экосистеме Азербайджана, и приоритеты развития сектора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Так, заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской финтех-ассоциации (Azfina). Он поздравил новых членов правления и председателя AzFina с назначениями и пожелал им успехов в деятельности.

В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые в финтех-экосистеме за третий квартал 2025 года, и приоритеты развития сектора. Участникам были представлены инициативы ЦБА по расширению сферы цифровой платежной инфраструктуры, включая поддержку устойчивого развития финтех-сектора и продвижение цифровых инноваций.

На встрече также состоялся детальный обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества между финтех-компаниями и банками.

