Партнерство с Азербайджаном играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности – замминистра Болгарии

БАКУ /Trend/ - Стратегические отношения сотрудничества с Азербайджаном уже вышли на новый уровень.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, об этом заявила замминистра энергетики Болгарии Ива Петрова во время выступления на болгаро-азербайджанском бизнес-форуме в рамках 7-го заседания Межправительственной азербайджано-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии.

Замминистра подчеркнула, что правительство Болгарии активно сотрудничает с Азербайджаном в целях диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности в регионе: «В контексте европейских целей правительство Болгарии заинтересовано в развитии газовой инфраструктуры, расширении национальной газотранспортной сети и расширении отношений с соседними странами для создания взаимосвязанного и единого общеевропейского газового рынка. В этом направлении наше партнерство с Азербайджаном играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности».

