Сотрудничество в "зеленой" энергетике является важным фактором укрепления энергобезопасности всего европейского региона – Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в секторе "зеленой" энергетики является важным фактором укрепления энергетической безопасности не только Болгарии, но и всего европейского региона.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, министр Меджнун Мамедов сказал об этом во время выступления на болгаро-азербайджанском бизнес-форуме в рамках 7-го заседания Межправительственной азербайджано-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии.

Министр представил информацию о реформах, реализуемых в Азербайджане в целях диверсификации экономики. Назвав Болгарию активным участником глобальных энергетических проектов Азербайджана, он отметил, что сотрудничество в энергетике, включая сектор "зеленой" энергетики, является важным фактором укрепления энергетической безопасности не только Болгарии, но и всего европейского региона. Меджнун Мамедов добавил, что, помимо энергетики, существует множество других секторов, обладающих значительным потенциалом для развития экономических отношений, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, туризм и международные грузоперевозки. Министр призвал бизнесменов изучить новые возможности сотрудничества.

Заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова отметила, что стратегические партнерские отношения с Азербайджаном уже вышли на новый уровень. Болгарское правительство активно сотрудничает с Азербайджаном в целях диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности в регионе: «В контексте европейских целей болгарское правительство заинтересовано в развитии газовой инфраструктуры, расширении национальной газотранспортной сети и расширении отношений с соседними странами для создания взаимосвязанного и единого общеевропейского газового рынка. В этом направлении наше партнерство с Азербайджаном играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности», — подчеркнула она.

На форуме обсуждались вопросы расширения взаимных инвестиционных и торговых отношений между Азербайджаном и Болгарией, а также выявление новых перспектив сотрудничества.

Выступившие на мероприятии исполнительный директор Болгарского агентства по содействию развитию малого и среднего бизнеса Бойко Таков и исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев представили информацию о деловой среде в Болгарии и Азербайджане, проделанной работе по поддержке предпринимательства, а также рассказали об экономических приоритетах обеих стран и возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

Затем были представлены презентации, посвященные инвестиционной среде в Болгарии и Азербайджане.

В рамках бизнес-форума были организованы двусторонние встречи между предпринимателями, обсуждались возможности расширения деловых связей.

