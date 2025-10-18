Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия административного офиса посольства Азербайджана при Святом Престоле (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 17 октября состоялось официальное открытие административного офиса посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров предоставил информацию об административном офисе посольства. Было отмечено, что административный офис посольства расположен на Виа Кончилиационе - главной улицей, ведущей к Базилике Святого Петра, в непосредственной близости к Апостольскому дворцу Ватикана. Здесь также находятся официальные учреждения Ватикана, административные офисы ряда посольств, аккредитованных при Святом Престоле.

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом в последние годы развиваются по восходящей линии в духе взаимных интересов, уважения и плодотворного сотрудничества, это взаимодействие еще больше углубляется и приобретает многогранный характер.

Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин за чайным столом провели обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, другим темам, представляющим взаимный интерес.

Учитывая, что Святой Престол является духовным и идеологическим центром для более миллиарда католиков во всем мире, деятельность дипломатического представительства Азербайджана здесь имеет особое значение с точки зрения донесения реалий нашей страны до мировой общественности.

Следует отметить, что в 2021 году Президент Ильхам Алиев подписал Закон об официальном учреждении посольства Азербайджана при Святом Престоле. В 2022 году Ильгар Мухтаров был назначен первым послом-резидентом нашей страны при Святом Престоле.