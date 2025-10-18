Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Из Азербайджана в Иран экстрадированы 4 заключенных

Общество Материалы 18 октября 2025 11:17 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ/Trend/ - Четверо иранских заключенных экстрадированы из Азербайджана в Иран в рамках соглашения об экстрадиции осужденных между двумя странами.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Ирана по правам человека и международным вопросам Аскер Джалалиан в заявлении местным СМИ.

По его словам, заключенные переданы в Главное управление тюрем провинции Гилян для дальнейшего отбывания оставшегося срока наказания.

Джалалиан отметил, что большинство иранских граждан, содержащихся в тюрьмах других стран, в том числе соседних, были осуждены за контрабанду наркотиков и перевозку запрещенных медикаментов.

