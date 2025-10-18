Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугустa цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF снизилась на 0,98 доллара США или на 1,55% по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,17 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Сообщается, что в турецком порту Джейхан цена на нефть марки Azeri Light на условиях FOB упала на 1,16 доллара или на 1,9% и составила 60,25 доллара за баррель.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,84 доллара или на 1,68% по сравнению с предыдущим показателем и составила 49,07 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, уменьшилась на 0,87 доллара или на 1,41% по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,91 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена на нефть заложена на уровне 70 долларов за баррель.