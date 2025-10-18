Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 18 октября 2025 10:44 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугустa цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF снизилась на 0,98 доллара США или на 1,55% по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,17 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Сообщается, что в турецком порту Джейхан цена на нефть марки Azeri Light на условиях FOB упала на 1,16 доллара или на 1,9% и составила 60,25 доллара за баррель.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,84 доллара или на 1,68% по сравнению с предыдущим показателем и составила 49,07 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, уменьшилась на 0,87 доллара или на 1,41% по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,91 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена на нефть заложена на уровне 70 долларов за баррель.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости