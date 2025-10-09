В Баку уже готовятся к Новому году

БАКУ /Trend Life/ - 20, 21, 27, 28 декабря - только на сцене Русского драматического театра состоится музыкальное представление под названием "Новогодняя фабрика чудес", сообщает Trend Life.

Более 35 персонажей разных сказок ждут встречи с вами - Дед Мороз и Снегурочка, весёлые эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, знаменитый Лабубу, Жасмин и Аладдин, Джинн, Пикачу, детализированные Трансформеры и многие другие!

Музыка, танцы, спецэффекты, яркие костюмы, интерактив и волшебство — всё это создаст невероятную атмосферу самого настоящего сказочного праздника!

А в финале дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами зажгут Новогоднюю ёлку!

Начало представления — в 12:00 и в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн — на сайте Iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

