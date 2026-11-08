8 Ноября – историческое доказательство отваги, решимости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф

БАКУ /Trend/ - Искренне поздравляю моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева и героический братский народ Азербайджана с шестой годовщиной Дня Победы.

Об этом говорится в публикации Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в его аккаунте в социальной сети X.

Премьер Пакистана отметил, что 8 Ноября – историческое доказательство отваги, решимости и самоотверженности азербайджанского народа, восстановившего свою территориальную целостность спустя почти тридцать лет.

«Мы глубоко чтим память наших шехидов, благодаря которым стала возможной эта победа. Пакистан гордился тем, что в то время находился рядом с Азербайджаном. Мы и сегодня рядом с Азербайджаном и будем рядом с ним всегда.

Состоявшийся в Баку в прошлом году парад по случаю Дня Победы, в котором мне выпала честь принять участие вместе с Президентом Ильхамом Алиевым, наглядно продемонстрировал нерушимые узы дружбы между нашими народами.

Пусть Азербайджан становится сильнее и развивается, а Южный Кавказ движется к прочному миру и всеобщему процветанию!», - подчеркивается в публикации.