Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Те, кто сидел в этом здании (здание бывшей исполнительной власти в Ханкенди – ред.) – военные преступники, понесли заслуженное наказание.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто», – подчеркнул глава государства.