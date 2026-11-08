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Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 12:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Те, кто сидел в этом здании (здание бывшей исполнительной власти в Ханкенди – ред.) – военные преступники, понесли заслуженное наказание.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто», – подчеркнул глава государства.

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