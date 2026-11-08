Руководство Минобороны Азербайджана почтило память Общенационального лидера и шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 8 Ноября – Дня Победы руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.