Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев по случаю 8 Ноября – Дня Победы – посетил в городе Ханкенди Памятник Победы, возложил к нему венок.

Глава государства поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

Поздравление Президента Ильхама Алиева

- Я от всей души поздравляю мой дорогой народ с Днем Победы. Поздравляю Вооруженные силы Азербайджана.

Да возрадуются души солдат и офицеров, ставших шехидами в Отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Ценой их жизни и крови, благодаря героизму наших военнослужащих мы смогли положить конец армянской оккупации. Вооруженные силы Азербайджана на протяжении 44 дней демонстрировали героизм, доблесть, патриотизм, самоотверженность. Хребет врага был сломлен на поле боя. В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага. В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Таким образом, территории, еще не освобожденные на тот момент на поле боя, также были возвращены Азербайджану – без единого выстрела, без каких-либо потерь.

44-дневная Отечественная война – наша славная история. Мы по праву гордимся этой Победой. Весь азербайджанский народ гордится. Будущие поколения также будут гордиться. Эта славная история будет вечно жить в наших сердцах.

В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества. Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений. В некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны. Все территории были заминированы. Колючая проволока, укрепления, выгодные позиции, холмы, горы – все это создавало для нас большие трудности. Армянская сторона была уверена, что Азербайджан не сможет освободить свои земли военным путем или же что кто-то не позволит нам это сделать. Они просчитались, и азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру свое величие. Наши солдаты и офицеры, стремясь прорвать линии обороны, неустанно шли вперед, получали ранения, погибали, отдавая жизнь за Родину. Вперед нас вел наш национальный дух.

Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы. Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров. Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем.

К сожалению, они не прислушались к моим словам. В результате наш народ, объединившись в единый кулак, на поле боя сломал хребет врагу, восстановил историческую справедливость, наше достоинство и международное право.

Армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала нам. Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство заявлениями о том, что «Карабах – это Армения, и точка». Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении, в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя. Освобождение Шуши 8 ноября - в день, который мы отмечаем как День Победы, - фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции.

В то время мы тоже отвечали на неуместные заявления руководства Армении. Я сказал, что «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Мы поставили этот восклицательный знак 20 сентября 2023 года здесь, в Ханкенди. Однодневная антитеррористическая операция полностью парализовала 15-тысячный оккупационный корпус оккупационной армянской армии, и в результате высокоточной и профессионально проведенной военной операции Армения была вынуждена капитулировать во второй раз.

Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе. Сегодня мы – хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы – народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля.

В период оккупации все наши города и села были разрушены до основания. Это невиданное варварство. Наши исторические памятники, мечети были разрушены и осквернены Арменией. Сегодня здесь ведутся широкомасштабные созидательные работы, реализуется Программа «Великое возвращение». На освобожденных территориях уже проживают, получают образование, работают 97 тысяч человек, и мы каждый месяц становимся свидетелями возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола. Когда я пришел в это здание после нашей славной Победы – в октябре 2023 года, – то первым делом открыл окна, чтобы этот дьявольский дух выветрился. Теперь в этом здании разместится Музей Победы. Те, кто сидел в этом здании – военные преступники, – понесли заслуженное наказание. Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость, волю азербайджанского народа, и сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание.

На каждой ступеньке лестницы, ведущей к этой Триумфальной арке, запечатлена хроника Отечественной войны. Каждый, кто поднимается по этой лестнице, по праву испытывает чувство гордости, заново переживает историю нашего славного 44-дневного шествия. Все это естественно. Но должен также отметить, что эта лестница в то же время хранит память о крови, пролитой нашими шехидами. Ведь мы каждый день несли потери, каждый день проливалась кровь. Несмотря на это, наш народ проявил истинный патриотизм и солидарность, и поддержка народа придала мне как Верховному главнокомандующему дополнительные силы. Мы шли только вперед, не останавливаясь ни на один день, не отступая ни на шаг. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили справедливость. И сегодня наши земли свободны, а территориальная целостность страны обеспечена.

Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте. Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям.

Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство – это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство – это идеология, ведущая нас вперед. В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее. Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели – это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире.

В этот прекрасный праздничный день я хочу еще раз подчеркнуть величие азербайджанского народа, потому что только великий народ, несмотря на все страдания, несмотря на 30-летнюю оккупацию, несмотря на угрозы в наш адрес стоящих за Арменией крупных держав, проявил волю и оказал мне поддержку, обусловив нашу Победу.

Отмечая этот прекрасный праздник, каждый из нас по праву испытывает чувство гордости. В то же время каждый из нас с уважением чтит светлую память шехидов, пожертвовавших своей жизнью на этом пути. Уверен, каждый из нас говорит себе: «Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!». Уверен, так и будет. Сегодня Азербайджан – сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство.

Слава азербайджанскому народу! Слава нашим Вооруженным силам! Да здравствует Азербайджан!