Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ — 6–7 ноября в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) труппа Английского национального балета представила в Баку программу "Masters in Motion: Forsythe / Pite". Об этом сообщает корреспондент Trend.

Это тот случай, когда самые красивые эпитеты, самые точно подобранные слова и даже самый подробный анализ мастерства артистов просто теряют смысл. В какой-то момент перестаёшь анализировать увиденное, замечать отдельные движения и просто отдаёшься этому удивительному ощущению красоты, свободы и полёта. Восторг! Восторг! Восторг! — пожалуй, лишь эти слова могут передать те чувства, когда душа словно сама танцует на сцене вместе с артистами.

Два совершенно разных по характеру, настроению и темпераменту произведения — "Body and Soul (Part 1)" Кристал Пайт и "Playlist (EP)" Уильяма Форсайта — полностью сломали привычные представления о возможностях человеческого тела и открыли бакинской публике совершенно новое измерение современного танцевального искусства.

"Body and Soul (Part 1)" всемирно известного канадского хореографа Кристал Пайт представляет собой многогранное исследование конфликта — противостояния телесного и духовного, личности и массы, подчинения и сопротивления.

"Влево, вправо, влево, вправо, влево…" — эти слова монотонно повторяются со сцены. Филигранная точность и пластическая текучесть движений танцовщиков на сцене просто завораживают. Но настоящее чудо начинается, когда к действию присоединяются остальные артисты. Постепенно вся труппа превращается в единый живой организм.

Поражает удивительная синхронность танцовщиков, безупречная точность и выразительность каждого жеста. При этом пластика артистов лишена какой-либо нарочитости - движения естественны, свободны, удивительно органичны. Кажется, что всё происходит само собой, без малейшего усилия, хотя за этой лёгкостью стоит поразительное мастерство. Именно эта непринуждённая гармония, красота и согласованность движений завораживают.

Волнообразные потоки движения сливаются в единую композицию, и тут же, без малейшей паузы, только что возникший сценический образ распадается, уступая место совершенно новому, и такому же совершенному. Эта удивительная смена пластических картин, завершённость и выразительность каждого отдельного фрагмента просто поразительны.

И всё это время невозможно оторвать взгляд от сцены. Кажется, что человеческое тело способно преодолеть любые границы, а движение может рассказать гораздо больше, чем самые выразительные слова. Эта непрерывная смена и преображение сценических образов создают удивительное ощущение целостности, органичности и эмоциональной глубины танца, которое захватывает тебя целиком.

Совсем другую атмосферу — наполненную невероятной лёгкостью, радостью и искрящейся энергией — создаёт постановка выдающегося американского хореографа Уильяма Форсайта.

"Playlist (EP)" — один из самых ярких и зажигательных современных балетов, в котором Уильям Форсайт соединяет виртуозную классическую балетную технику на пуантах с поп-музыкой, нео-соулом, R&B и хаусом. И вдруг становится совершенно очевидно, что классическая балетная техника прекрасно чувствует себя и в ритмах современной музыки.

Пожалуй, трудно передать словами ту удивительную воздушность, летучесть, почти невесомое порхание, которыми наполнен этот импровизированный урок хореографии. Классические па неожиданно переходят в шутливую, беспечную игру, в причудливые, порой совершенно неожиданные движения рук и ног.

Здесь уже невозможно оставаться просто сторонним наблюдателем — невольно улыбаешься, заражаешься этой удивительной атмосферой лёгкости, свободы и озорства, которая так и брызжет со сцены. Энергия беззаботной молодости заряжает, словно мощная батарейка!

Это впечатление, которое останется с тобой навсегда. Это настоящий праздник, который хочется унести с собой!

Аарон С. Уоткин: "Для нас важно уважать традиции и одновременно открывать путь новому"

Встреча с художественным руководителем Английского национального балета Аароном С. Уоткиным началась с тёплых слов о Баку. Он признался, что успел немного познакомиться с городом, отметил его красоту, богатую историю и культуру. Отдельно упомянул прекрасную кухню, гостеприимство бакинцев и атмосферу безопасности. По словам Уоткина, труппа замечательно проводит время в Баку, а первый вечер гастролей оставил самые приятные впечатления. Особенно его порадовал приём публики, которая очень тепло встретила артистов и, судя по реакции в зале, получила настоящее удовольствие от спектакля.

Рассказывая о формировании программы "Masters in Motion: Forsythe / Pite", художественный руководитель отметил, что её выбор стал результатом совместного обсуждения с принимающей стороной. При этом для Английского национального балета было принципиально важно представить бакинской публике программу, отражающую художественные ориентиры самой труппы.

Уоткин подчеркнул, что обращение к творчеству двух выдающихся хореографов современности — Кристал Пайт и Уильяма Форсайта — позволило познакомить бакинских зрителей с их работами, которые не всегда удаётся увидеть на местной сцене. Такой выбор отражает стремление коллектива соединять уважение к балетному наследию с открытостью новым художественным направлениям и смелым творческим поискам.

"Для нас важно не только уважать традиции, но и прокладывать путь к новому, к инновациям. И мы рады возможности поделиться с бакинской публикой лучшими достижениями британского балетного искусства", — подчеркнул Аарон С. Уоткин.

Особенно интересной стала беседа об Уильяме Форсайте, с которым Уоткина связывают многолетние профессиональные и личные отношения. Их знакомство состоялось, когда Аарону было всего 18 лет. Он только начинал свою карьеру в Национальном балете Канады, а Форсайт создавал постановку для этой труппы. Хотя первоначально Уоткин не был задействован в спектакле, после распределения главных партий хореограф решил привлечь к работе молодых танцовщиков, только начинавших свой профессиональный путь.

По словам Уоткина, Форсайт всегда проявлял особый интерес к молодым исполнителям, их энергии и свежим идеям. Со временем первое профессиональное знакомство переросло в многолетнее сотрудничество.

Говоря о своём отношении к знаменитому хореографу, Уоткин не скрывал особого уважения и признательности. Он назвал Форсайта одновременно наставником, почти отцом, братом и творческим партнёром. Именно у него, признался художественный руководитель, он многому научился в отношении к артистам, формировании творческой атмосферы и понимании того, какой должна быть балетная труппа.

"Он относится к тебе прежде всего как к личности. Каждый человек обладает чем-то особенным, что может предложить. Он умеет разговаривать с каждым на его уровне", — поделился Аарон Уоткин.

По его словам, именно эта способность видеть в каждом артисте индивидуальность и раскрывать его потенциал объясняет, почему молодые танцовщики так стремятся работать с Форсайтом. Даже сейчас, в свои семьдесят с лишним лет, хореограф сохраняет удивительную молодость духа и неиссякаемую энергию.

Говоря о фестивальной атмосфере, Уоткин особо отметил её международный характер и возможность творческого общения между коллективами из разных стран. По его словам, очень ценно, что участники фестиваля могут делить одну сцену с известными международными труппами, в том числе с Балетом Монте-Карло. Такие встречи способствуют профессиональному и художественному обмену.

Уоткин также отметил, что подобная смена художественных задач и исполнительского опыта чрезвычайно полезна и для артистов. Незадолго до приезда в Баку труппа исполняла классический балет "Ромео и Джульетта", а теперь танцовщикам предстояло погрузиться в совершенно иную хореографическую эстетику. По словам художественного руководителя, возможность на время отойти от привычного классического репертуара и обратиться к иному танцевальному языку обогащает профессиональный опыт артистов.

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