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Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 12:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство – это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство – это идеология, ведущая нас вперед.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее», – подчеркнул глава государства.

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