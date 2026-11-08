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Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 12:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы. Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. «Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией», – добавил он.

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