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Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 12:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Стало известно место, где будет расположен Музей Победы в городе Ханкенди.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола», - отметил глава государства.

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