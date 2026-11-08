ЗАО «AzerGold» предупреждает о случаях кибермошенничества

В последние дни были зафиксированы факты создания поддельных профилей с использованием имён и фотографий ряда сотрудников ЗАО «AzerGold», а также попытки совершения мошеннических действий через мессенджер WhatsApp.

В частности, неизвестные лица, представляясь сотрудниками Общества, связываются с различными лицами через поддельные профили и направляют от их имени сообщения и обращения различного содержания. Цель подобных действий — побудить граждан к выполнению определённых поручений, завладеть их персональными и банковскими данными, а также незаконно получить доступ к их денежным средствам.

AzerGold призывает своих сотрудников, деловых партнёров и общественность проявлять бдительность в связи с подобными случаями. Рекомендуется не отвечать на подозрительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать полученные файлы, а также не передавать третьим лицам персональные, банковские и служебные данные. Для проверки подлинности любых обращений следует пользоваться исключительно официальными контактными данными, достоверность которых известна заранее.

В случае обнаружения поддельных профилей просим сохранять имеющуюся переписку и другие доказательства, а также незамедлительно информировать об этом Общество и соответствующие правоохранительные органы.

ЗАО «AzerGold» категорически осуждает факты неправомерного использования имён и фотографий своих сотрудников, а также любые мошеннические действия, осуществляемые подобным образом. Компания призывает граждан соблюдать требования информационной безопасности и проявлять особую осторожность при получении подозрительных сообщений и обращений.