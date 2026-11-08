Новость об освобождении Карабаха стала одним из самых счастливых дней в моей жизни - жительница Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Тот момент, когда я вместе с семьей услышала по телевизору новость об освобождении Карабаха, стал одним из самых счастливых дней в моей жизни.

Об этом в воскресенье в комментарии Trend заявила жительница города Ходжалы Джейран Азизова.

Она отметила, что в период 44-дневной Отечественной войны делала все возможное и в тылу. Вместе с другими женщинами в Барде и Агдаме они собирали и отправляли помощь военнослужащим, а также жителям нуждающихся в поддержке регионов.

"Я сама являюсь членом семьи шехида. Мой супруг погиб в 1992 году. Он был военнослужащим Национальной армии. От всей души поздравляю с этой победой весь наш народ, Президента Ильхама Алиева, нашу армию и ветеранов войны. Целую руки и глаза матерям и отцам шехидов.

17 февраля 2024 года я впервые приехала в свой дом. Увидев, что в нем жили армяне и на балконе было написано имя "Эвелина", я словно застыла на месте и не смогла войти внутрь. Тогда это произвело на меня очень тяжелое впечатление. А 25 мая мы вернулись в Ходжалы. Государство прекрасно отремонтировало мой дом и вернуло его мне. Я вернулась на родную землю и вновь обрела свой дом. Моей радости не было предела.

Сегодня Ходжалы стал еще красивее, чем прежде. У нас есть аптека, больница, магазины, школа и детский сад. У нас постоянно есть вода, электричество и газ. Постепенно нас обеспечивают практически всем необходимым. За это я благодарю наше государство, Президента Ильхама Алиева и все учреждения, которые трудятся ради нас.

С тех пор как я вернулась в Ходжалы, я ни дня не скучала по Баку. Я живу здесь уже почти три года и всего два раза ездила в Баку. Ходжалы настолько дорог мне, что ни одно другое место не может сравниться с ним. Ничто не заменит мне его воду и воздух. Я вернулась в Ходжалы. Пусть Аллах больше никогда не разлучает нас и никого не оставляет без Родины", - сказала она.

Дж. Азизова поздравила весь азербайджанский народ с Днем Победы, выразила уважение семьям шехидов, а ветеранам и участникам войны пожелала крепкого здоровья.