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Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)

Общество Новость 8 ноября 2026 11:05 (UTC +04:00)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Фото: Trend News Agency
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем Победы, который отмечается 8 ноября, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили монумент в Парке Победы в Баку.

Как сообщает корреспондент Trend, государственные деятели с глубоким уважением почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Отметим, что с раннего утра Парк Победы посещают и граждане, отдавая дань уважения памяти шехидов.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила многочисленные города, поселки и села, находившиеся под оккупацией. Освобождение города Шуша 8 ноября сыграло решающую роль в исторической Победе Азербайджана. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День Победы.

Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)
Представители государства и правительства посещают Монумент Победы в Баку (ФОТО)

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