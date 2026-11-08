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8 ноября - один из самых славных периодов в истории азербайджанского народа - Эльдар Азизов

Общество Новость 8 ноября 2026 10:44 (UTC +04:00)
8 ноября - один из самых славных периодов в истории азербайджанского народа - Эльдар Азизов
Фото: Trend News Agency
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ как единое целое занимает важное место в мировой общественно-политической системе, и благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, позиция народа с каждым днем укрепляются.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов в воскресенье во время посещения памятника Победы.

"Если обратиться к нашей истории, то события, связанные с 8 ноября - Днем Победы, можно оценить как один из самых славных и достойных периодов в многотысячелетней истории нашего народа", - отметил Э. Азизов.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила от оккупации множество городов, поселков и сел. Освобождение города Шуша 8 ноября стало одним из решающих событий войны и обусловило историческую Победу. Эта дата ежегодно отмечается в Азербайджане как День Победы.

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