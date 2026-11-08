Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива - КСИР

БАКУ /Trend/ - Два нефтяных танкера, один к востоку от Ормузского пролива, другой непосредственно в проливе, попытались пройти через него с отключенными системами отслеживания и подорвались на минах.

Об этом говорится в письменном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении отмечается, что после инцидента на обоих судах возникли пожары, которые продолжаются до сих пор.

До появления сообщений о подрыве танкеров иранские СМИ сообщили о двух взрывах, звуки которых были слышны на острове Кешм вблизи Ормузского пролива. Неназванный иранский официальный представитель заявил, что эти взрывы связаны с ситуацией в проливе.

Государственное телевидение Ирана предположило, что взрывы могли быть вызваны предупредительными выстрелами в направлении судов в Ормузском проливе.