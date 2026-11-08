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В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)

Азербайджан Новость 8 ноября 2026 10:09 (UTC +04:00)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
Фото: Trend News Agency
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с 8 Ноября - Днем Победы в Баку началось посещение Парка Победы.

Как сообщает корреспондент Trend, с раннего утра представители государственных и правительственных структур и граждане приходят в парк, чтобы почтить светлую память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В годовщину исторической Победы в Отечественной войне посетители с благодарностью чтят память самоотверженных шехидов и отдают дань уважения их заслугам перед страной.

День Победы - воплощение героизма, единства и боевого духа азербайджанского народа, одна из самых ярких страниц славной военной истории страны.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила от оккупации множество городов, поселков и сел. Освобождение города Шуша 8 ноября стало одним из решающих событий войны и обусловило историческую Победу. Эта дата ежегодно отмечается в Азербайджане как День Победы.

Новость обновляется

В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы (ФОТО)

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