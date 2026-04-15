Воплощение национальных и духовных ценностей в творчестве азербайджанских ашугов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся научно-практический семинар "Воплощение национальных и духовных ценностей в азербайджанском ашугском творчестве", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры, сообщает Trend Life.
Семинар, проведенный при поддержке Азербайджанского объединения ашугов (ААB), был посвящен творческому пути выдающихся мастеров игры на сазе ашугов - Молла Джума, Гусейн Сарачлы и Панаха Панахова.
Участники мероприятия сначала ознакомились с уголком ашугского искусства музея. Директор музея, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова отметила, что в музее есть уголки, посвященные выдающимся мастерам музыки и лирики, внесшим значительный вклад в развитие искусства ашугов, и что там хранятся ценные экспонаты.
Председатель ААB, заслуженный ученый, доктор филологии, профессор Магеррам Гасымлы высоко оценил важность семинара. Он сказал, что мероприятие является вкладом в сохранение и популяризацию творческого наследия Ашугов Молла Джума, Гусейна Сарачлы и Панаха Панахова, занимающих уникальное место в национальном искусстве ашугов.
Директор MEMİM, доктор философии в области искусствоведения, доцент Вугар Гумбатов выразил благодарность за поддержку семинара. целью которого является защита национальных и духовных ценностей и популяризация наследия ашугов, прославлявших патриотизм в своем творчестве.
В рамках мероприятия состоялись выступления секретаря ААB, заслуженного деятеля культуры Мусы Набиоглу на тему "Уникальный эпический мастер – Гусейн Сарачлы", члена ААB, исследователя, внука Ашуга Молла Джума, Эльмана Азизова на тему "Литературное наследие Молла Джума" и сотрудника MEMİM, доктора философии в области искусствоведения, заслуженного деятеля культуры Саадат Тахмиразгызы на тему "Единство стиля ашугов и народной песни в творчестве Панаха Панахова".
Гостям была представлена художественная программа, включающая выступления известных ашугов. Кроме того, фольклорный коллектив "Чешме" под руководством заслуженного деятеля культуры, ашуга Гюлары Азафлы, украсил мероприятие мелодиями на сазе из репертуара мастеров-ашугов.
