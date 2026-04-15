Воплощение национальных и духовных ценностей в творчестве азербайджанских ашугов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры состоялся научно-практический семинар "Воплощение национальных и духовных ценностей в азербайджанском ашугском творчестве", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры, сообщает Trend Life.

Семинар, проведенный при поддержке Азербайджанского объединения ашугов (ААB), был посвящен творческому пути выдающихся мастеров игры на сазе ашугов - Молла Джума, Гусейн Сарачлы и Панаха Панахова.

Участники мероприятия сначала ознакомились с уголком ашугского искусства музея. Директор музея, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова отметила, что в музее есть уголки, посвященные выдающимся мастерам музыки и лирики, внесшим значительный вклад в развитие искусства ашугов, и что там хранятся ценные экспонаты.

Председатель ААB, заслуженный ученый, доктор филологии, профессор Магеррам Гасымлы высоко оценил важность семинара. Он сказал, что мероприятие является вкладом в сохранение и популяризацию творческого наследия Ашугов Молла Джума, Гусейна Сарачлы и Панаха Панахова, занимающих уникальное место в национальном искусстве ашугов.

Директор MEMİM, доктор философии в области искусствоведения, доцент Вугар Гумбатов выразил благодарность за поддержку семинара. целью которого является защита национальных и духовных ценностей и популяризация наследия ашугов, прославлявших патриотизм в своем творчестве.

В рамках мероприятия состоялись выступления секретаря ААB, заслуженного деятеля культуры Мусы Набиоглу на тему "Уникальный эпический мастер – Гусейн Сарачлы", члена ААB, исследователя, внука Ашуга Молла Джума, Эльмана Азизова на тему "Литературное наследие Молла Джума" и сотрудника MEMİM, доктора философии в области искусствоведения, заслуженного деятеля культуры Саадат Тахмиразгызы на тему "Единство стиля ашугов и народной песни в творчестве Панаха Панахова".

Гостям была представлена ​​художественная программа, включающая выступления известных ашугов. Кроме того, фольклорный коллектив "Чешме" под руководством заслуженного деятеля культуры, ашуга Гюлары Азафлы, украсил мероприятие мелодиями на сазе из репертуара мастеров-ашугов.

