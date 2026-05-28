Казахстан планирует увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн к 2030 году — министр

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан планирует увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2030 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, для реализации этой задачи уже принята дорожная карта по синхронному устранению узких мест маршрута и развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

«По итогам 2025 года объем перевозок по Транскаспийскому международному коридору вырос на 62%, объем контейнерных перевозок увеличился в 2,7 раза. Мы ставим амбициозную задачу увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2030 году», — отметил Шаккалиев.

Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает цифровую инфраструктуру транспортной отрасли. В частности, внедряется цифровая платформа Digital Trade Corridor, позволяющая в онлайн-режиме сопровождать грузоперевозки, оформлять перевозочные документы, отслеживать движение грузов и интегрировать таможенные процедуры в единую систему.

По его словам, благодаря цифровизации время прохождения транзитных процедур на отдельных участках казахстанско-китайской границы уже сокращено с 12 часов до 30 минут, а логистические процессы оптимизированы с двух с половиной недель до двух дней. Кроме того, в стране прорабатывается создание единого морского окна в портах, что позволит сократить время захода судов с трех часов до 30 минут.

Шаккалиев также сообщил, что Казахстан активно развивает цифровые торговые платформы, включая AgroMarket и AgroTrade, и реализует проекты по интеграции национальных систем технического регулирования при поддержке Евразийского банка развития.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию искусственного интеллекта. В Казахстане уже функционирует международный центр ИИ Alem.AI, запущены два суперкомпьютера, а также анонсировано строительство долины центров обработки данных с инвестициями свыше 1,5 миллиарда долларов США.