Казахстан и Россия планируют расширить совместные экономические проекты

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан и Россия намерены активизировать совместные экономические инициативы и укреплять стратегическое партнерство.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на сегодняшний день 122 совместных проекта уже вошли в «операционный цикл» и реализуются на практике, что демонстрирует готовность обеих стран к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

«Эти проекты соответствуют коренным интересам наших народов и поддерживаются нашими гражданами. Мы видим значительный потенциал в совместных инвестициях, транспортной и логистической кооперации», — отметил Токаев.

Президент подчеркнул важность развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также совместной работы в сфере энергетики, промышленности и торговли, которая способствует экономическому сближению стран.

Кроме того, Токаев отметил перспективные образовательные и кадровые проекты, включая «Сириус», которые направлены на подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей, что, по его мнению, повышает долгосрочный экономический потенциал Казахстана и региона.

Глава государства также подчеркнул продуктивное взаимодействие в формате Центральная Азия — Россия, отметив растущее глобальное внимание к экономике региона и необходимость укрепления совместных экономических стратегий.

«Мы будем и далее работать в направлении расширения экономического сотрудничества, укрепления стратегического партнерства и реализации совместных инвестиционных проектов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.