Кыргызстан намерен развивать новые логистические маршруты до 2030 года - замминистра

БИШКЕК/ Trend/ - Кыргызстан намерен развивать новые логистические маршруты и цифровизировать внешнеэкономические процедуры до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Султан Ахматов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры и цифровизация бизнес-процессов являются ключевыми направлениями национальной стратегии развития страны до 2030 года.

«Президентом Кыргызской Республики поставлена задача по продвижению Кыргызстана как регионального хаба. В рамках этой программы уже начата реализация глобального проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан с выходом на Средний коридор», — отметил Ахматов.

Он сообщил, что в апреле 2026 года Кыргызстан успешно доставил первый груз в пакистанский порт Карачи через Китай, открыв новый логистический маршрут для отечественного бизнеса.

«Наш бизнес открыл новый логистический маршрут, и мы будем смотреть, как в будущем он будет работать. Это расширяет транспортные возможности страны и создает дополнительные условия для диверсификации поставок», — подчеркнул замминистра.

По его словам, правительство также делает ставку на цифровизацию внешнеэкономической деятельности. В рамках программы «100 дней» в Кыргызстане запущена система цифрового взаимодействия для участников внешнеэкономической деятельности, которая уже прошла тестовый режим и с мая перешла в промышленную эксплуатацию.

Как отметил Ахматов, новая платформа позволит перевести в цифровой формат до 18–20 тыс. ежегодных обращений бизнеса за разъяснениями, сократив административные барьеры и исключив необходимость прямого контакта с госорганами.

"У нас большие планы по упрощению процедур пересечения границ. Только мобильные и цифровые решения могут обеспечить тот темп роста, который сегодня демонстрирует экономика Кыргызстана", — заявил он.

Замминистра добавил, что рост экономики Кыргызстана за последние годы превышает 9%, а по итогам первого квартала текущего года составил около 12%, что, по его словам, подтверждает эффективность курса на развитие логистики, поддержку малого и среднего бизнеса и ускоренную цифровую трансформацию.