Президент Ильхам Алиев направил письмо Премьер-министру Эфиопии

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Премьер-министру Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абию Ахмеду Али.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю Национального праздника Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

Рад, что отношения между Азербайджаном и Эфиопией развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием.

Высоко ценю нашу продуктивную встречу с Вами, обмен мнениями и дискуссии, которые состоялись в рамках Вашего визита в Азербайджан в феврале. Достигнутые в ходе визита договоренности по будущим направлениям азербайджано-эфиопских отношений открыли новые возможности для расширения круга охвата двусторонней повестки.

Уверен, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных связей, реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Эфиопии – постоянного благополучия и процветания".