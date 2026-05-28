Казахстан намерен расширять внедрение ИИ в промышленности — вице-министр

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан намерен развивать технологическую интеграцию и расширять внедрение искусственного интеллекта в промышленности в ближайшие годы.

Как сообщает Trend, об этом заявила вице-министр промышленности и строительства Казахстана Жаннат Дубирова, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По ее словам, следующим этапом развития региона должна стать технологическая интеграция, в рамках которой страны смогут совместно развивать инновационные решения, обмениваться технологическими наработками и вырабатывать единые подходы к регулированию цифровой среды.

«В ближайшие годы конкуренция будет строиться уже не столько на объемах рынков и доступности ресурсов, сколько на технологической удобности и снижении себестоимости продукции за счет технологий», — отметила Дубирова.

Она подчеркнула, что Казахстан уже активно внедряет технологии искусственного интеллекта в промышленности. В частности, ИИ используется для распознавания керна в геологии, что позволяет ускорить анализ извлекаемых пород, а также в металлургии — для автоматического контроля производственных процессов с использованием компьютерного зрения.

По словам вице-министра, страна также рассматривает развитие технологической кооперации в рамках ЕАЭС по двум ключевым направлениям: созданию общей технологической среды для пилотирования совместных решений и укреплению взаимодействия в сфере регулирования, включая кибербезопасность, защиту данных и правовое регулирование ИИ.

«В Казахстане принят цифровой кодекс, и этими наработками мы готовы делиться с коллегами», — сказала она.

Дубирова сообщила, что важным элементом цифровой инфраструктуры стал единый центр вычислительных мощностей AlemAI, который обеспечивает централизованный доступ к GPU-ресурсам для государственных органов и бизнеса.

«Это позволяет подключаться к единой инфраструктуре без необходимости закупки дорогостоящего оборудования. Благодаря этому у нас активно развивается искусственный интеллект в геологии, строительстве и других отраслях», — пояснила она.

При этом, подчеркнула вице-министр, Казахстан рассматривает искусственный интеллект не как инструмент замещения работников, а как средство повышения безопасности труда и создания новых высокотехнологичных рабочих мест.