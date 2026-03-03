SOCAR и словацкая SPP обсудили вопрос расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 3 марта 2026 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления словацкой компании SPP Юраем Ондрисом.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством Азербайджана и Словакии в энергетическом секторе. Была отмечена стратегическая важность Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности Европы. Подчеркнута важность начала поставок азербайджанского газа в Словакию с декабря 2024 года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества между SOCAR и SPP, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!