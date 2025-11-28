Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам – уже в это воскресенье

28 ноября 2025 14:02 (UTC +04:00)
Финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам – уже в это воскресенье

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - 30 ноября в 09:00 в спортивном комплексе Sərhədçi пройдет финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам, где выступят лучшие коллективы страны, сообщили Trend Life организаторы Ассоциация танца Азербайджана.

В борьбу за почетный кубок вступят победители региональных, республиканских и международных турниров. Среди участников финала:

  • Yalkin - обладатель Ümid Kuboku
  • Xəmsə - обладатель Kəpəz Kuboku
  • Nur Dance / Grasiya Dance Club - чемпион Баку
  • İnci Ansamblı - обладатель Böyük Qafqaz Kuboku
  • Qaval - обладатель Art Olimpia Kuboku
  • Qaval Grasiya Dance Club - чемпион Азербайджана
  • Grasiya Dance Club - обладатель Payız Əfsanələri Kuboku

На арене Sərhədçi команды представят яркие, насыщенные постановки и продемонстрируют высочайший уровень подготовки. Финал обещает стать масштабным праздником танца, мастерства и силы духа.

Организаторы приглашают всех любителей танца стать свидетелями решающей битвы сильнейших коллективов страны и поддержать своих фаворитов в этом зрелищном событии.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

