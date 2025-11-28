Финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам – уже в это воскресенье

БАКУ /Trend Life/ - 30 ноября в 09:00 в спортивном комплексе Sərhədçi пройдет финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам, где выступят лучшие коллективы страны, сообщили Trend Life организаторы Ассоциация танца Азербайджана.
В борьбу за почетный кубок вступят победители региональных, республиканских и международных турниров. Среди участников финала:
- Yalkin - обладатель Ümid Kuboku
- Xəmsə - обладатель Kəpəz Kuboku
- Nur Dance / Grasiya Dance Club - чемпион Баку
- İnci Ansamblı - обладатель Böyük Qafqaz Kuboku
- Qaval - обладатель Art Olimpia Kuboku
- Qaval Grasiya Dance Club - чемпион Азербайджана
- Grasiya Dance Club - обладатель Payız Əfsanələri Kuboku
На арене Sərhədçi команды представят яркие, насыщенные постановки и продемонстрируют высочайший уровень подготовки. Финал обещает стать масштабным праздником танца, мастерства и силы духа.
Организаторы приглашают всех любителей танца стать свидетелями решающей битвы сильнейших коллективов страны и поддержать своих фаворитов в этом зрелищном событии.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!