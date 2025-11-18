В Баку будет представлена знаменитая история любви Фриды Кало и Диего Риверы

БАКУ /Trend Life/ - 20 ноября 2025 года в 16:00 в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее" состоится мероприятие "Мексиканский мурализм: творчество Диего Риверы", сообщает Trend Life.

В лекции, которую представит старший научный сотрудник музея Гюльназ Мустафаева и которая проводится в рамках проходящей в Национальном музее искусств Азербайджана выставки Музея Диего Риверы Анауакали (Мексика) "Диего Ривера: обещание лучшего будущего", подробно будет рассказано о творчестве всемирно известного мексиканского художника.

В ходе лекции поэтапно будет освещён творческий путь мастера, а также будет рассказано о его монументальных росписях, украшающих крупные общественные здания и отражающих историческую летопись мексиканского народа. Кроме того, яркая личность Диего Риверы, его самобытный характер и знаменитая история жизни с художницей Фридой Кало также станут одной из наиболее интересных частей лекции. Эта история любви экспрессивной художницы Фриды Кало и эксцентричного монументалиста Диего Риверы настолько же драматична, насколько полна настоящих искренних чувств.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

