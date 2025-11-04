Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Достопримечательности старинной части Баку представлены на художественном симпозиуме в Сербии (ФОТО)

Культура Материалы 4 ноября 2025 20:47 (UTC +04:00)
Достопримечательности старинной части Баку представлены на художественном симпозиуме в Сербии (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В сербском городе Суботица состоялся международный художественный симпозиум "Вукадинович", собравший талантливых художников из разных стран, сообщила Trend Life наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

"На этом престижном мероприятии я продемонстрировала свои живописные работы, вдохновленные как местными пейзажами, так и национальными мотивами родного края. Мои картины были посвящены живописному озеру Палич и природе региона, а также азербайджанской тематике - старинной части Баку Ичеришехер.

На симпозиуме царила особая творческая атмосфера, наполненная дружелюбием, вдохновением и яркими красками. Художники обменивались идеями, делились опытом и создавали работы, отражающие культуру и дух своих стран", - отметила Асмер Нариманбекова.

Заключительная выставка, прошедшая в торжественной обстановке, вызвала большой интерес у публики и СМИ. Местное телевидение посвятило симпозиуму отдельные репортажи, где каждый участник рассказал о своём творчестве и вдохновении.

