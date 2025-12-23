Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Yelo Bank прошел футбольный чемпионат (ФОТО)

Общество Материалы 23 декабря 2025 11:03 (UTC +04:00)
В Yelo Bank прошел футбольный чемпионат (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Традиционный футбольный чемпионат «OLEY Cup 2025» среди сотрудников Yelo Bank и в этом году прошёл в атмосфере азарта и спортивного соперничества. На протяжении почти трёх месяцев 14 команд из бакинских и региональных филиалов боролись в двух группах. За время турнира было сыграно 45 матчей, в которых команды забили в общей сложности 293 гола.

Итоги чемпионата:

3-е место – команда « Элмляр» (Филиал Элмляр Академиясы)
2-е место – команда «IT United» (структура ИТ)
Обладатель кубка «OLEY Cup 2025» – команда « Гарадаг» (филиал Садарак)

Победители получили медали, кубок и денежные призы. Yelo Bank всегда уделяет большое внимание развитию командного духа и корпоративной культуры.

Турнир «OLEY Cup», который проводится уже в четвёртый раз, станет доброй традицией и будет организован в последующие годы.

Присоединяйтесь к команде Yelo и станьте частью этой энергии: https://ylb.az/vacancy.

