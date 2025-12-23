В Yelo Bank прошел футбольный чемпионат (ФОТО)

Традиционный футбольный чемпионат «OLEY Cup 2025» среди
сотрудников Yelo Bank и в этом году прошёл в атмосфере азарта и
спортивного соперничества. На протяжении почти трёх месяцев 14
команд из бакинских и региональных филиалов боролись в двух
группах. За время турнира было сыграно 45 матчей, в которых команды
забили в общей сложности 293 гола.
Итоги чемпионата:
3-е место – команда « Элмляр» (Филиал Элмляр Академиясы)
2-е место – команда «IT United» (структура ИТ)
Обладатель кубка «OLEY Cup 2025» – команда « Гарадаг» (филиал Садарак)
Победители получили медали, кубок и денежные призы. Yelo Bank всегда уделяет большое внимание развитию командного духа и корпоративной культуры.
Турнир «OLEY Cup», который проводится уже в четвёртый раз, станет доброй традицией и будет организован в последующие годы.
