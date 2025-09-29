В Баку выступили именитые музыканты из США и Южной Кореи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся один из самых ожидаемых концертов XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Этот вечер объединил Восток и Запад, классику и современность. Под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигёзалова, в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли перед слушателями выступили именитые музыканты - Sahun Sam Hong (фортепиано, США) и So Young Choi (скрипка, Южная Корея).

Публике были представлены - Двойной концерт для скрипки, фортепиано и струнных (ре-минор) Феликса Мендельсона, симфоническая поэма "Этапы" Васифа Адигёзалова - философская, глубокая, написанная как музыкальное размышление о судьбе и времени, и огненная, мистическая сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского (редакция 1945 года) — произведение, которое прозвучало как волшебная сказка.

Этот вечер стал настоящим мостом между культурами и эпохами - достойным аккордом фестиваля Узеира Гаджибейли.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!