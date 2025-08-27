В Баку продемонстрировали создание визуальных эффектов для кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана (ARKA), при генеральном спонсорстве компании PASHA Holding, прошел показ ряда фильмов, сообщает Trend Life.

Участники посмотрели документально-художественный фильм конкурсной программы "Возвращение кинотехника" (режиссёр Орхан Агазаде, Франция, Германия, 2024), после чего приняли участие в обсуждении картины вместе с оператором фильма Даниэлем Гулиевым и первым ассистентом режиссера Лейлаханым Гамбарли, поделились своими впечатлениями.

Также был представлен мастер-класс From pixels to popcorn with Unreal с участием бельгийского VFX-супервайзера, 3D-дженералиста, теле- и кинематографического консультанта Скана Трикина, работавшего над знаменитыми фильмами "Дюна" и "Чёрная пантера: Ваканда навеки". Ребята узнали о том, как с помощью программ и игровых навыков можно создавать новые креативные миры, дизайн и визуальные эффекты для кино и других сфер виртуального производства.

Второй день фестиваля продолжился семинарами Cinemarathon и Salam news & Backstage. Подростки уже начали снимать свои видеоролики в составе команд.

