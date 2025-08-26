Французский изыск с азербайджанским колоритом - в Баку прошел творческий вечер Нигяр Нариманбековой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспия в Sea Breeze состоялся особенный вечер "От Карабаха по Шёлковому пути" - встреча с искусством и личностью, где каждый гость словно оказался на перекрестке культур и судеб.

Главной героиней вечера стала известная современная художница, член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств IAA/AIAP и французской ассоциации Stella Art International, наша соотечественница из Франции Нигяр Нариманбекова, сообщает Trend Life.

Нигяр Нариманбекова – художница, которая сумела создать собственный стиль, узнаваемый и самобытный, что принесло ей признание как в Азербайджане, так и далеко за его пределами. Ее картины экспонировались на известных международных выставках Франции и Европы, а имя входит в список лауреатов престижных премий.

Куратором вечера выступила Лейла Агамалова, модератором – Татьяна Иванаева. Атмосфера праздника искусства получилась необыкновенно тёплой, почти камерной. Гости с интересом знакомились с новыми полотнами художницы, которые она специально привезла из Парижа. Картины, расставленные на мольбертах, словно оживляли дух Монмартра минувших эпох – тех времён, когда художники выходили навстречу зрителям, делясь с ними искусством под открытым небом. В этот августовский вечер Париж и Баку встретились на берегу Каспия: французский изыск переплёлся с азербайджанским колоритом.

Музыкальное приветствие подарила солистка Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева Нурлана Абдуллаева. Ее музыка перенесла слушателей в атмосферу детства Нигяр, которое словно оживает в каждой ее картине. А сама художница, обращаясь к публике, открыла еще одну грань своего творчества – поэзию. Читая собственные стихи, она превратила диалог со зрителями в философское откровение: строки переплетались с мазками, а слова — с красками.

Особое место занял рассказ Нигяр о семейных корнях. Карабах – неотъемлемая часть истории рода Нариманбековых. Художница поведала о своем деде, Фармане Ягуб Нариманбекове, уроженце Шуши, который, оказавшись во Франции, встретил там свою любовь – Ирму Лярудэ. Из этого союза, словно из поэмы судьбы, родилась плеяда великих художников – Видади и Тогрул Нариманбековы. Рассказ о радостях и трагедиях семьи художница вела с трудом сдерживая слезы, а в зале воцарилась тишина, в которой каждое слово звучало особенно проникновенно.

Заслуженная артистка Азербайджана Эльза Сеидджахан исполнила песню, посвящённую Шуше, добавив вечеру национальной трогательности и глубины. Было отмечено, что Нигяр Нариманбекова участвовала в первом возрожденном фестивале "Харыбюльбюль", а созданный ею в Агдаме скульптурный макет символического цветка и сегодня «расцветает» на земле её предков.

Не менее важной частью вечера стало признание художницы в своем педагогическом даре. Она рассказала, как помогает детям и взрослым, впервые взявшим в руки кисть, открыть в себе творца. С гордостью Нигяр представила свою ученицу Лалу Гусейнову, чьи работы уже нашли признание на международных выставках.

Завершением вечера стала тёплая импровизация: Эльза Сеидджахан подарила гостям мини-концерт, а публика не удержалась – танцевали и пели, наслаждаясь моментом. В знак благодарности художница преподнесла певице одну из своих картин. А сюрпризом для гостей стал розыгрыш двух акварелей Нигяр Нариманбековой.

Этот вечер собрал людей, олицетворяющих азербайджанскую интеллигенцию, носителей культурного кода страны, где искусство обрело особое дыхание - одновременно парижское и бакинское, личное и вселенское.

