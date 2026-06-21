Иран заявил о случаях нарушения меморандума о взаимопонимании

БАКУ/ Trend/ - Встреча, которая сегодня пройдет в Швейцарии между Ираном и США, является началом переговоров, направленных на достижение финального соглашения между сторонами.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«Сегодня в Швейцарии запланировано проведение переговоров между Ираном и США в два раунда. Эта встреча рассматривается как начало обсуждений, направленных на достижение окончательного соглашения», — отметил он.

По его словам, каждый посредник будет способствовать реализации меморандума о взаимопонимании.

Багаи отметил, что иранская сторона открыто заявляет о случаях нарушения меморандума. Первый пункт подписанного между Ираном и США меморандума содержит очень четкий и важный посыл. Прекращение конфликта в Ливане имеет большое значение. По его словам, с прошлого дня интенсивность противостояния там снизилась.

Напомним, что 18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. Меморандум вступил в силу с 19 июня.