Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан продолжает экспорт топлива в Армению, а также транзитные грузоперевозки через свою территорию.

Сегодня в Армению было отправлено 17 вагонов (1 000 тонн) дизельного топлива.

Кроме того, осуществлена очередная транзитная перевозка грузов из России в Армению через территорию Азербайджана. Со станции Баладжары "Азербайджанских железнодорожных линий" в направлении станции Беюк-Кясик отправлено 18 вагонов зерна общим весом 1260 тонн.

Напомним, что поставки топлива в Армению начались 18 декабря 2025 года. В тот день в страну было экспортировано 1 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

Перевозки в данном направлении осуществляются после того, как в соответствии с решением Президента Ильхама Алиева, принятым в октябре 2025 года, были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавшие с периода оккупации.