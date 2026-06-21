Обнародован общий объем газа, транспортированного по TANAP

БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турцию транспортировано 39,3 миллиарда кубометров газа, а в общей сложности – почти 99 миллиардов кубометров.

Об этом сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Сегодня исполняется 8 лет с момента ввода в эксплуатацию TANAP.

TANAP является крупнейшей частью Южного газового коридора и обеспечивает транспортировку газа, добываемого в рамках второй стадии разработки месторождения "Шахдениз", до западных границ Турции.

12 июня 2018 года в Турции была введена в эксплуатацию первая фаза TANAP. Газ, поставляемый по этому трубопроводу, направляется в Турцию и Европу. Если в 2020 году пропускная способность газопровода составляла 16 миллиардов кубометров в год, в 2023 году – 23 миллиарда кубометров, то к 2026 году этот показатель планируется довести до 32 миллиардов кубометров. Часть этого объема поставляется в Турцию по TANAP, а остальная часть направляется в Европу через Трансадриатический газопровод.