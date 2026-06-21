ADSEA предупредило о временных ограничениях водоснабжения в Баку

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане в связи со сменой сезона в системе водоснабжения проводятся восстановительные и модернизационные работы.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), выполняются технические мероприятия с целью увеличения объема воды, поступающей из водохранилищ, а также повышения производительности водоочистных сооружений.

В рамках проводимых работ объем подаваемой воды временно сокращен. В результате в различных районах города Баку время подачи воды уменьшено на 2-3 часа.