Обсуждены союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обсудили союзнические отношения между двумя странами.

Согласно информации пресс-службы министерства иностранных дел, 20 июня состоялся телефонный разговор между министрами.

«В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, взаимные визиты на высоком уровне, реализация достигнутых договоренностей, а также направления сотрудничества в таких сферах, представляющих взаимный интерес, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт, логистика и другие.

Были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию тюркских государств, ООН и другие многосторонние платформы.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечается в сообщении.