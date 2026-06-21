В Азербайджане наступило лето

БАКУ/ Trend/ - Лето наступило в Азербайджане 21 июня в 12:24.

Как сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, в Северном полушарии началось астрономическое лето, а в Южном – зима. Во время этого явления между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце достигает самой высокой точки на небосводе за весь год. В этот день в Баку в полдень Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом (73,1°).

Сегодня наблюдаются самый длинный день и самая короткая ночь в году. Продолжительность светового дня составляет 15 часов 3 минуты 24 секунды, а ночи – 8 часов 56 минут 36 секунд. Летний сезон продлится 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.