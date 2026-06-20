Объявлены основные итоги 14-го Форума частного сектора Исламского банка развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учреждения, входящие в Группу Исламского банка развития (Группа ИБР), объявили основные итоги 14-го Форума частного сектора, состоявшегося 16–19 июня в Бакинском конгресс-центре.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики, форум прошел под высоким патронажем Президента Ильхама Алиева в рамках Ежегодных собраний Группы.

В министерстве отметили, что Форум частного сектора Группы Исламского банка развития отличался широким представительством: в мероприятии приняли участие более 1400 участников из 60 стран. В работе форума активно участвовали представители частного сектора, действующие на местном, региональном и международном уровнях. В рамках программы форума состоялось более 17 различных мероприятий и панельных дискуссий с участием свыше 70 докладчиков и порядка 40 участников выставки.

«Уже четвертый год подряд форум вручает „Премию частного сектора“ компаниям и финансовым институтам, которые отличились своим вкладом в экономическое развитие, содействие торговле, инвестициям и управление рисками. Кроме того, в ходе форума было подписано 32 соглашения и меморандума о взаимопонимании на общую сумму, превышающую 4,7 миллиарда долларов США. Также был организован конкурс стартапов, в котором приняли участие более 220 стартапов и бизнес-инкубаторов. С целью развития торговых, инвестиционных и партнерских связей между государствами-членами было проведено более 250 двусторонних встреч (B2B и B2G).

Форум ознакомил участников с деятельностью и инициативами Группы ИБР, направленными на укрепление потенциала как государственного, так и частного сектора в государствах-членах, и в частности в Азербайджанской Республике. В центре обсуждений находились существующие возможности и вызовы, стоящие перед бизнес-сектором. Одновременно был представлен широкий спектр финансовых инструментов Группы, включая линии финансирования, финансирование частного сектора, поддержку развития торговли, страхование инвестиций и экспортные кредиты.

В повестку дня форума были включены серии диалоговых сессий и деловых семинаров, посвященных основным экономическим темам и проектам развития. Участники также приняли участие в презентациях, посвященных торговым и инвестиционным перспективам.

Форум собрал вместе представителей правительства Азербайджана, президентов и генеральных директоров местных, региональных и международных компаний частного сектора, инвесторов, бизнесменов, представителей торгово-промышленных палат, органов по содействию торговле и инвестициям, а также высокопоставленных представителей региональных и международных финансовых организаций», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что председатель Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР), министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров в своей вступительной речи поприветствовал всех участников форума и заявил: «Азербайджан высоко ценит партнерство с Группой Исламского банка развития и придает важное значение дальнейшему углублению торгового, делового и инвестиционного сотрудничества со странами-членами. Наша страна, используя свое стратегическое положение между Европой и Азией, благодаря усилиям в направлении современной транспортной инфраструктуры и экономической диверсификации, играет роль важной платформы для региональных связей и устойчивого развития. Объединение инвестиционного потенциала страны с финансовыми возможностями, глобальным опытом и широкой сетью Группы ИБР открывает новые возможности для эффективных проектов, которые продвигают экономическое развитие и обеспечивают долгосрочные выгоды по всему региону».

Генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) и временно исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) доктор Халид Юсиф Халафалла отметил: «Форум частного сектора стал свидетелем участия авторитетных партнеров, представляющих как государственный, так и частный сектор. Устойчивость и развитие лежат в основе нашей миссии в то время, когда мы стремимся объединить усилия наших партнеров из частного сектора и других финансовых институтов с целью преодоления разрыва в устойчивом финансировании, предоставления возможностей для совместного финансирования и разработки инновационных решений для вызовов устойчивого развития».

Президент Группы Исламского банка развития, доктор Мухаммад Аль-Джасир, обращаясь к участникам форума, заявил: «В Группе Исламского банка развития мы твердо верим, что частный сектор является не помощником, а, напротив, движущей силой в процессе развития. Наша миссия в этом процессе ясна: устранять барьеры, минимизировать риски и открывать двери для новых возможностей. Мы продолжим оставаться надежным партнером, который поддерживает торговую и инвестиционную деятельность, стимулирующую инклюзивное, устойчивое и непрерывное развитие, мобилизует финансовые ресурсы и минимизирует риски».

Он добавил: «С момента начала своей деятельности ICIEC предоставила совокупное страховое покрытие на сумму, превышающую 139 миллиардов долларов США, из которых 108 миллиардов долларов были направлены на поддержку торговых операций, а 31 миллиард долларов — на содействие инвестициям. Пользуясь мощной глобальной сетью перестрахования, Корпорация привлекла значительный совокупный перестраховочный потенциал с частного перестраховочного рынка. Посредством операций, осуществляемых в таких важных секторах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, инфраструктура, обрабатывающая промышленность и здравоохранение, ICIEC продолжает вносить вклад в достижение реальных результатов в развитии стран-членов».

Касательно ICD доктор Халид отметил: «С момента начала своей деятельности в 1999 году Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) играет решающую роль в содействии развитию, укреплении предприятий, поддержке предпринимательства и обеспечении устойчивого экономического роста. Диверсифицированные инвестиции Корпорации оказывают реальное воздействие на сообщества посредством реализации трансформационных проектов, установления партнерских отношений и расширения потенциала. С момента своего создания корпорация достигла утвержденного финансирования на сумму 7,1 миллиарда долларов США и выделения средств на сумму более 5,6 миллиарда долларов США. Деятельность ICD охватывает различные сектора, включая финансы, инфраструктуру, сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и энергетику, а ее инвестиционные операции в странах-членах демонстрируют широкий географический и секторальный охват».

В свою очередь, генеральный директор Международной исламской корпорации по финансированию торговли (ITFC) инженер Адиб Аль-Аама отметил: «14-й Форум частного сектора в очередной раз подтвердил важнейшую роль частного сектора в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и сокращении бедности в странах-членах. Активное участие бизнес-инвесторов значительно обогатило дискуссии и укрепило совместные усилия по продвижению экономической устойчивости и деловой динамики».

Он добавил: «С момента начала своей деятельности в 2008 году ITFC превратилась в ведущего поставщика торговых решений в регионе, выделив странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) более 96 миллиардов долларов США финансовых средств. Из них 20 миллиардов долларов США были направлены на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сочетая финансовую поддержку, техническую помощь и усилия по расширению потенциала, чтобы помочь этим предприятиям выйти на региональные и международные рынки».

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальной интернет-странице мероприятия: https://isdbg-psf.org/